Sivas'ta kar nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı daha çok Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde etkisini gösteriyor.

Bu arada il merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi tarafından "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresi de karla kaplandı.

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