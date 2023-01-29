Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan Adana Demirspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular, idmanda yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi İspanyol Samu Saiz de takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 31 Ocak Salı günü saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak.

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