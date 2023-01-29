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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo'yu transfer etti

AA

Sivasspor, Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo'yu transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Oyucunun Sivas'a geldiği belirtilen açıklamada, Caicedo'nun Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Futbolcunun satın alma opsiyonunun Sivasspor'a ait olduğu bildirilen açıklamada, "Jordy Caicedo'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


- Kariyerinde 201 maça çıktı

Futbol kariyerine ülkesinin CS Norte America takımında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Deportivo Azogues, CD El Nacional, EC Vitoria ve CSKA Sofya'da görev yaptı.

Son olarak Meksika'nın Tigres UANL forması giyen Caicedo, kariyerinde 201 maçta 55 kez gol sevinci yaşadı ve 11 asist yaptı.

Ekvador Milli Takımı'nın 10 kez formasını giyen Jordy Caicedo, 2 gol kaydetti.


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