Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi:

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde üst üste maç oynayacak olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde dün oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini aktaran Çalımbay, "Maçı deplasmanda oynadık, haklı olarak az taraftarımız geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli." ifadelerini kullandı.





- "2 gün sonra maç yapacak olmamız sıkıntı yaşatıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmanın tarihi konusunda eleştiride bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas, burada zaman zaman uçaklar kalkmıyor. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar, biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza."

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