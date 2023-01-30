Kangal köpekleri bakıcılarıyla karda oyun oynadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yetiştirilen Kangal köpekleri, bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ardında yağan karda bakıcılarıyla oyun oynadı.

Sivas'ta, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 1600 rakımlı Meraküm mevkisinde 5,3 milyon lirası ORAN destekli 8 milyon liralık yatırımla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde Kangal köpekleri özenle yetiştiriliyor.

Gezinti alanları, çipli takip yazılım sistemi, son teknoloji cihazlarla donatılmış klinik ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarıyla dikkati çeken merkezdeki Kangal ırkı köpekler, bölgede aralıklarla devam eden kar yağışının keyfini sürmeye başladı.

İki tabaka yoğun kıl örtüsünden oluşan post yapısı sayesinde soğuğa dayanıklılığıyla bilinen Kangallar, uzun süren kuraklığın ardından yağar karla merkezin gezinti alanlarında bakıcılarıyla oyun oynayarak vakit geçirdi.

Merkezin sorumlusu Cihat Özpaça, AA muhabirine, 21'i erkek, 24'ü dişi olmak üzere toplamda 45 damızlık Kangal köpeğine sahip olduklarını belirterek, "Köpeklerimiz, morfolojik ve genetik yapılarıyla en iyi Kangal ırkıdır." dedi.

Kangalların, kar yağışını uzun süredir özlemle beklediğini dile getiren Özpaça, "Karda köpeklerimizle çeşitli oyunlar oynuyoruz. İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Sivas yöresinin iklim koşullarına uygun köpekler oldukları için kar ve soğuk havayı çok seviyorlar. Kar yağışıyla köpeklerimizin neşesi de geldi. Tesisimizde bakımlarına özen gösteriyoruz. Gezinti alanlarımızda belirli periyotlarda karın keyfini çıkarıyorlar." diye konuştu.

Özpaça, Kangal köpeklerinin post yapısına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu yapı iki tabakadan oluşan yoğun kıl örtüsünden meydana gelir. Üstteki tabada kıllar hafif yağlıdır ve bu kıllar daha sert, uzundur. Bundan dolayı suyu geçirmez. Alt tabakadaki kıllar ise daha sık ve yağlıdır. Post yapısının bu özelliğinden dolayı üşümezler ve çok soğuk havalara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Geçtiğimiz yıllarda biz burada sıfırın altında 30 dereceleri gördük ama hiçbir şekilde üşümediler. Aksine kar geldiğinde köpeklerimizin de keyfi yerine geliyor, çok neşeli oluyorlar."

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