Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Alanyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Murat Paluli, Clinton N'jie ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

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