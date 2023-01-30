Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Sivasspor'un yeni transferleri Jordy Caicedo ile Samu Saiz de antrenmanda yer aldı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, havayoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek.
Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.