Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor'un yeni transferleri Jordy Caicedo ile Samu Saiz de antrenmanda yer aldı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, havayoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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