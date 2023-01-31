Ulaş'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde mahalle ve köy muhtarları istişare toplantısında bir araya geldi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldığı muhtarların taleplerini dinledi.

Köylerin ve mahallelerin genel durumu, güvenlik, elektrik, çevre, altyapı ve ulaşım sorunları hakkında bilgi alan Baş, yapılması gereken çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Musa Karyağdı da katıldı.



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