Sivas'ta devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

S.A'nın (19) kullandığı 58 LB 812 plakalı pikap, Sivas-Kayseri kara yolu, Polat Paşa köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile aralarında 1 yaşında bebek ile 7 yaşında çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan G.A (40) ile 1 yaşındaki bebek K.A.H Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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