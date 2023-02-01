Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

C.M. idaresindeki 54 AAP 609 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Kavak köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazada, otomobildeki K.M. (34), D.M. (36), B.Z.M. (10), E.S.M. (9), M.Y.M. (8) ve M.E.M. (8) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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