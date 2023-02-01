Sivas Devlet Tiyatrosu "Bernarda Alba'nın Evi" oyununu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Federico Garcia Lorca'nın kaleme aldığı oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde yarın yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ahmet Turan Oflazoğlu'nun Türkçeye çevirdiği oyunu, Poncia karakterini canlandıran Begüm Atak yönetiyor.

İspanya iç savaşı dönemi öncesinde, toplumda yaşanan kaosun bir evin içine yansımasının işlendiği oyunda, dul annenin, kızları üzerinde kurduğu baskı ve kısıtlaması, aynı zamanda otoriter yönetim anlayışları ve insanların yaşam haklarının nasıl göz ardı edildiği sahneye taşınıyor.

Oyun, yarın ve 3 Şubat'ta saat 19.30'da, 4 Şubat Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Biletler, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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