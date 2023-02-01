Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde inceleme yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini incelendi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Hakan Cemal Aydın, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı.

İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.

TFF'nin Beşiktaş maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.

Bu arada stadyum çimleri "agril" adı verilen özel örtüyle korunuyor.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'deki RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor maçını ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.