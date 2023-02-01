Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kent merkezinde kar yağışının ardından çocuklar kızakla kayıp kardan adam yaparak yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

Hafik ilçesinde de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Sivas-Erzincan kara yolunda karla mücadele ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Hafik ilçesinden geçen bölümünde de ırmağın çevresi karla kaplandı.

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