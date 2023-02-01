Sivasspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas-şut çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Corendon Alanyaspor karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Murat Paluli ve Clinton N'jie ise fizyoterapist Fatih Aydın yönetiminde bireysel çalışmalara başladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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