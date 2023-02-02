Ulaş'ta köyler için çöp toplama aracı hibe edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından köylerde kullanılmak üzere çöp toplama aracı hibe edildi.
Kaymakam Selçuk Baş, yaptığı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliğine hibe edilen çöp toplama aracının, ilçeye bağlı uzak köylere kadar vatandaşın hizmetinde olacağını söyledi.
Baş, aracın kaymakamlık bünyesine kazandırılmasında Sivas Valiliği'nin de önemli desteği olduğunu ifade ederek, "Köylerimizin tamamında çöp problemi çözülmüş durumdadır. Köylerimizde çöp sorununa kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmek için kullanacağımız aracın temininde bize destek veren Valimiz Yılmaz Şimşek'e köylerimiz adına şükranlarımı sunarım." dedi.