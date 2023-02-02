Akıncılar'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kaymakamlık tarafından gıda yardım yapıldı.

Akıncılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyacının karşılanması için proje geliştirdi.

Bu çerçevede belirlenen aileler için hane gelir durumu ve birey sayısına göre belirli miktarlarda gıda yardım kuponları oluşturuldu.

Ailelere ulaştırılan kuponlarla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm yerel market ve bakkallardan alışveriş yapılabilecek.





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