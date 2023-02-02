Sivas'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi gözaltına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki iş yeri ve bir depoda gümrük kaçağı tütün ürünlerinin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1320 paket dolu makaron, 17 bin 400 bandrolsüz boş makaron ve 72,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.