Sivas'ta Ulaş Gölü çevresinde kar etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan, İç Anadolu Bölgesi'nin yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Ulaş Gölü çevresinde kar etkili oldu.

2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölün çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakar meke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Bölge, özellikle kışın sunduğu güzel manzarayla fotoğraf tutkunlarının sık sık ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.





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