Sivas'ta koruma altındaki Tödürge Gölü çevresinde kar etkili oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü'nün etrafı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" statüsündeki gölün çevresi, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Sivas'a 58, Zara ilçesine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge Gölü, yaz aylarında kayık, rüzgar sörfü, bot, su bisikleti gezilerine imkan sağlarken, kış aylarında ise dalış sporcularının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Geniş sazlıkları, yeşil alanları ve sakin ortamıyla doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunan, içerisinde 8 balık türü bulunan Tödürge Gölü, Türkiye’nin önemli doğa ve kuş alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrekare yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan, su altı canlı yaşamı, endemik bitki türleri ve farklı dönemlerde barındırdığı 200 kuş türüyle göl, yaz ve kış aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.