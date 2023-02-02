Sivas'ta kedinin midesinden 1,5 metre uzunluğunda ip çıkarıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta yabancı cisim yutma şikayetiyle veteriner kliniğine getirilen kedinin midesinden 1,5 metre uzunluğunda ip çıkarıldı.

Kent merkezinde yaşayan Gülseren Sarıgül, 6 yaşındaki "Kuki" isimli tekir cinsi erkek kedisinin evde oyun oynarken ip yuttuğunu fark etti.

Sarıgül tarafından hemen kentteki bir veteriner kliniğine götürülen kedinin midesindeki ip, cerrahi müdahale olmadan ilaçlarla kusturularak çıkarıldı.

Kedinin tedavisini yapan veteriner hekim İbrahim Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı cisim yutmalarında ilk 2 saatin çok önemli olduğunu belirterek, "Mideden bağırsağa yabancı cisim geçerse kusturarak çıkartamıyoruz. Midede kaldığı sürece kusturucu ilaçlarla müdahale edebiliyoruz. Kuki getirildiğinde ipi tamamen yutmadığını gördük. 1,5 metre kadarını yutmuş, 50 santimetresi ağzının dışından sarkıyordu. Kusturarak yabancı cismi çıkarttık." dedi.

Özmen, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.





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