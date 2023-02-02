SESOB Başkanı Demirgil'den, Beşiktaş maçında Sivasspor'a destek çağrısı

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SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, esnaf ve sanatkarları Demir Grup Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 4 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maça davet etti.

Demirgil, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor'un Sivas'ın bir markası olduğunu ve şehre önemli katkı sağladığını belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş karşısında önemli bir maça çıkacağını vurgulayan Demirgil, "Bu maç Sivassporumuz kadar ilimiz için de çok önemlidir. Maçlarda taraftarların desteği bir takım için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un ligde zor günler geçirdiğini ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"Bu desteği de Beşiktaş maçında göstermemiz gerekiyor. Taraftar desteği sürerse takımımız da daha üst sıralarda yer alacaktır. Şimdi destek zamanı, bir ve beraber olma zamanı. Herkesi takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Esnaf ve sanatkar kardeşlerimizden, ustalarımızdan bir günlük fedakarlık yaparak maça gelmelerini, takımına tezahüratlarıyla destek çıkmalarını bekliyoruz. İnşallah alınacak olan galibiyette taraftar desteğinin önemli rol oynayacağını belirtmek istiyorum."

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