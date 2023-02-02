Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi 2022'de 911 bin 486 ziyaretçiye hizmet verdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bulunan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nin, 2022 yılında ülke genelinde en çok ziyaret edilen ikinci kütüphane olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, modern hizmet binası ve zengin içeriği ile vatandaşlara 24 saat hizmet veren Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılı içerisinde en çok etkinlik yapan ve kullanıcı sayısı ile en çok ziyaret edilen Türkiye'nin ikinci kütüphanesi olmayı başardı.

363 etkinlik ve 911 bin 486 ziyaretçi sayısı ile büyük başarı sağlayan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, aynı anda 700 kişiye hizmet verebiliyor.

84 bin üyesi bulunan halk kütüphanesinden yıl içerisinde 78 bin 169 kitap ödünç alınırken, 20 bin 520 kişiye de ücretsiz internet erişimi imkanı sunuldu.

İnternet erişim merkezi, çocuk bölümü, süreli yayınlar ve müracaat kaynakları bölümü, 2. bahar köşesi, sergi salonu, konferans salonu, mescid, kent arşivi, yemekhane, depolar, kafeterya ve çocuk atölyeleri bulunan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, ziyaretçilerinden tam not alıyor.

- Çocuklara yönelik ücretsiz atölye etkinlikleri düzenleniyor

Kütüphanede çocukların okuma alışkanlığını artırmak ve kitaba ilgi duymalarını sağlamak amacıyla da ücretsiz atölyeler oluşturuldu.

Fen, matematik, zeka, kimya, resim ve sanat, masal oyuncağı ve maket ahşap atölyelerinde haftanın her günü etkinlik düzenlenen kütüphane, 2022 yılı içerisinde yapılan 363 etkinlikte 3 bin 801 çocuğa hizmet verdi.

114 bin kitabın yer aldığı kütüphanede koleksiyonun devamlı güncel tutulmasına da önem veriliyor. 216 süreli yayın aboneliği, 5 merkez, 10 ilçe olmak üzere 15 çeşit yerel gazete kütüphanenin koleksiyonunda bulunurken, kent arşivinde ise şehre ait basılı, görsel ve dijital yayınlar yer alıyor.

- Gezici Kütüphane 16 köyde hizmet verdi

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, sosyal ve kültürel alanda bir önemli görevi daha yerin getirerek, kütüphane ve kitap hizmetinden uzak kalan 16 köye giderek Gezici Kütüphane'yi vatandaşlarla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, başarısından dolayı kütüphane çalışanlarını tebrik etti.

Halk kütüphanelerinin bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Şimşek, "Kütüphanemiz de etkili bir iletişimin sağlanması noktasında 7'den 77'ye herkese en iyi hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı.

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