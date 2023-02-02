Sivas Valisi Şimşek karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı etti, doğaya yem bıraktı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte karla mücadele çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Şahbey-Yassıcabel grup yolunda yapılan çalışmaları inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'dan bilgi alan Şimşek, sahada görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, tatlı ikram etti.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, 92 araç ve 130 personel ile kar küreme ve temizleme faaliyeti yapıldığını, kapalı 268 köy yolunun da gün içerisinde ulaşıma açılacağını aktararak, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saat sahada çalışıyor. Karla mücadelede görev alan personelimizi gösterdikleri özveriden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek, vatandaşlardan asılsız ihbarlar yaparak çalışmaları aksatmamalarını da istedi.

- Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, polis ve jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle yaban hayvanları için düzenlenen yem bırakma etkinliğine katıldı.

Meraküm Tepesi'ne yem bırakarak, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuş türlerine destek olan Şimşek, "İlimizde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek için yemleme çalışmalarımıza il genelinde devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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