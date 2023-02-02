Akıncılar'da ilk yardım eğitimi düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi kapsamında köy ve mahalle muhtarları ile kurum personellerine ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Suşehri Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Gonca Karakafa tarafından, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, boğulmalar ve salonum yolu tıkanmalarında ilk yardım, şok ve kanamalarda ilk yardım, elektrik çarpmalarında ilk yardım gibi konular anlatıldı.

Eğitime katılan Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci de muhtarlara ve kurum personeline ilk yardımın önemini anlatarak, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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