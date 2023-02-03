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Sivasspor, ligde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

AA

Sivasspor, ligde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Müsabaka, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 22 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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