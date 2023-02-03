Sivasspor, ligde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.



Müsabaka, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.



Ligde geride kalan 22 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.



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