Akıncılar Kaymakamı Kahveci ilçe esnafını ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesi kaymakamı Tarık Safa Kahveci, esnafı ziyaret etti.

Kahveci, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kahveci, "Esnafımız bizim için her zaman önemlidir. Onların taleplerini yerinde dinlemek için ziyaretler yaptık. Sıcak bir ortamda kendileri ile sohbet ettik. İlçe mülki amirleri olarak her zaman esnafımızın yanındayız." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.