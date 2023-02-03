Akıncılar'da yöresel tatların üretileceği proje ilçe ekonomisine katkı sunacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çalışmaları devam eden "Yöresel Gıda İmalathanesi ve Cam Kurutma Serası Projesi", 15 Nisan'da hayata geçirilecek.

İlçe ekonomisine ve istihdama katkı sunmak için Akıncılar Belediye Başkanlığınca hazırlanan projenin inşaat çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında ilerliyor.

İçerisinde 50 tonluk soğuk hava deposunun da bulunduğu projeyi değerlendiren Belediye Başkanı Hasan Şen, Kelkit Vadisi'nde yer alan ilçenin iklim ve coğrafi koşullarının farklı tarım ürünleri yetiştirilmesine müsait olduğunu söyledi.

İlçede turunçgiller ve narenciye hariç birçok ürünün yetiştiğini belirten Şen, şunları kaydetti:



"Bu projeyle kavun, domates, biber, patlıcan, fasulye, nohut, elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, şeftali, dut, kuşburnu, alıç gibi çeşitli meyve ve sebzelerin işlenerek ikinci ve üçüncü tür ürünlere dönüştürülmesi planlanmaktadır. Örneğin endüstriyel linda domatesinden salça, domates kurusu, domates sosu, ketçap, ezme, dut meyvesinden pestil, cevizli sucuk, sarma, atom, kuşburnundan reçel ve marmelat elde edilebilecek. Burada toplamda 35 çeşit ürünün işlenerek üretimi yapılacak."

Şen, projenin hizmete sunulmasıyla çiftçilerin ürünlerini doğrudan imalathaneye satarak para kazanabileceklerini vurguladı.

Projenin 15 Nisan'da tamamlanacağını aktaran Şen, kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

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