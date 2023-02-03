Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.