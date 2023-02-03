Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda taraftar karşıladı.

Takımlarına destek veren taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.





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