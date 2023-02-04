Sivas'ta "Ankara Ferfene Gecesi" konseri düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Ankara Ferfene Gecesi" konseri gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Güngör Şakar ve Hayrettin Süzer konuk ses sanatçısı olarak katıldı. Türk Halk Müziği korosu da Ankara ve Anadolu'nun değişik yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Programda, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Seymenleri türküler eşliğinde Ankara ve Zeybek oyunlarını oynadı.

Sanatçı Sıtkı Akın, yaptığı konuşmada, "Ferfene"nin Anadolu şehir sohbet toplantılarının önemli örneklerinden olduğunu söyledi.

Akın, Sivas'taki adı "Herfene" olan geleneğin köklerinin Orta Asya'daki şölen geleneğine dayandığını belirterek, "Anadolu öncesindeki Türklerin, yaşamlarında önemli bir yeri olan şölen geleneği disiplinize edilerek günümüze kadar taşınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Ankara Ferfene gecesidir." dedi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ise Türk kültürünün en büyük miraslarından olan Türk Halk Müziğini geniş kitlelere yaymak ve sevdirmek amacıyla konserlere ve projelere devam ettiklerini ifade etti.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar izledi.

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