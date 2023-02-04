Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli'yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bacağında ağrı hissede Redmond'un da riske edilmek istenmediği için kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Hadziahmetovic, Saiss ve N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan'da kadroya giremedi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.





- Sivasspor cephesi





Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Beşiktaş maçında Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transferler Saiz ve Caicedo'yu sahaya sürdü.

Sivasspor'da Yatabare'nin yanı sıra sakat futbolcular Ulvestad, N'Jie ve Murat Paluli de kadroda yer almadı.





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