Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo (Dk. 36 Angielski)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Hadziahmetovic, N'Koudou, Cenk Tosun, Aboubakar

Gol: Dk. 23 Saiz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 20 Cofie, Dk. 45 Saiz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Masuaku (Beşiktaş)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

18. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in kavisli ortasında top ceza sahasında herkesi aşarak taca gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

29. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada duvar pasıyla soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e defans son anda müdahale etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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