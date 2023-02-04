Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 59 Camara), Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 90+8 Appindangoye), Gradel (90+8 Ziya Erdal), Caicedo (Dk. 36 Angielski)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Dk. 64 Umut Meraş), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Dele Alli), Necip Uysal (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hadziahmetovic, N'Koudou (Dk. 64 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 90 Ghezzal), Aboubakar
Gol: Dk. 23 Saiz (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Cofie, Dk. 45 Saiz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Masuaku, Dk. 88 Welinton (Beşiktaş)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
50. dakikada Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in direkt kaleye gönderdiği top, baraja çarparak uzaklaştı.
73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazda ceza alanı çizgisinin gerisinden gelişine vuruşunda, top farklı şekilde üstten auta gitti.
80. dakikada Muleka'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Roiser'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan sert ortasına ön direkte ayak koyan Cofie, topu kornere gönderdi.
86. dakikada defansın arkasına sarkan Angielski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.