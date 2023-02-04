Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem ligde hem Avrupa kupalarında oynadıkları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Sakatlıkların ve üst üste maç oynamanın kendilerini çok etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, "Ligde kesinlikle iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki diğer maçlarımızı rahat bir şekilde oynayalım." dedi.

Hem Avrupa hem ligi bir arada götürdüklerini vurgulayan Çalımbay, "Mart ayında Avrupa'da çok önemli bir maçımız olacak. Orayı geçersek ilk 8'e kalacağız. Hem Sivas camiası için hem de Türkiye puanı açısından çok önemli bir maç. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. Ligde de iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki o zaman diğer maçları rahatça oynayabiliriz. Bundan önce hem Avrupa hem ligi götürürken bir sıkıntı yaşadık." diye konuştu.





- "Çok iyi bir galibiyet aldık"

Lige bütün ağırlığı verdiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Alanyaspor maçı bizim için dönüm maçıydı. Onun galibiyetinin anlamlı olması için de Beşiktaş'tan puan ya da puanlar almamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimizi bozmadan, yapacaklarımızı çok iyi bilerek, orta sahamızın ve defansımızın çok iyi olması, hepsi gerçekten güzel bir şekilde geçti. Maç güzel bir şekilde geçti. Çok iyi bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Galibiyetimizi hem de çok iyi bir takıma karşı aldık. Çok iyi bir kadroya sahip takıma karşı aldık. Kazandığımız için mutluyuz."

Ligde üst üste deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, bu maçları da çok iyi bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Yeni transferlerin takıma katkı verdiğini de aktaran Çalımbay, galibiyet serisini devam ettirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.





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