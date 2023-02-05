Hafik Ziraat Odası Başkanlığına Karakaş yeniden seçildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Osman Karakaş yeniden seçildi.

Oda binasında gerçekleştirilen seçimde Osman Karakaş, Neşet Bağlama ve Yunus Emre Karakaş başkanlık için yarıştı.

64 delegenin oy kullandığı seçimlerde 34 oy alan Osman Karakaş, Hafik Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilirken, diğer adaylardan Neşet Bağlama 29, Yunus Emre Karakaş ise 1 oy aldı.

Osman Karakaş, delegelere teşekkür ederek görevini en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olacağını söyledi.

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