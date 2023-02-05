Sivas'ta Yıldız Göleti ve çevresinde kar etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti çevresine kar yağdı.
Kente 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de yakın olan göletin çevresindeki tepeler karla kaplandı.
Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile birlikte özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Diğer yandan, kentte gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok binanın yağmur suyu giderleri dondu. Balkon ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, çeşmeler ve su kanalları buzla kaplandı.
Merkezde belediye, yüksek kesimlerde ise İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.