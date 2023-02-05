Sivas'ta Yıldız Göleti ve çevresinde kar etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta Yıldız Göleti ve çevresinde kar etkili oldu

AA

Sivas'ta Yıldız Göleti ve çevresinde kar etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti çevresine kar yağdı.

Kente 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de yakın olan göletin çevresindeki tepeler karla kaplandı.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile birlikte özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Diğer yandan, kentte gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok binanın yağmur suyu giderleri dondu. Balkon ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, çeşmeler ve su kanalları buzla kaplandı.

Merkezde belediye, yüksek kesimlerde ise İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta kar yağışı ve tipi uyarısı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı ve tipi uyarısı
Hafik Ziraat Odası Başkanlığına Karakaş yeniden seçildi
YEREL HABERLER Hafik Ziraat Odası Başkanlığına Karakaş yeniden ...
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Soğuk havada bizim için sıcak bir maç oldu
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Soğuk havada bizim için sıcak bir ...
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA KAR YAĞIŞI; 51 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 51 YERLEŞİM YERİ ...
Sivas'ta 51 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 51 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Sivas'ta "Ankara Ferfene Gecesi" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta "Ankara Ferfene Gecesi" konseri düzenlendi
Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı
Beşiktaş kafilesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Sivas'ta
Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
(Görüntülü) Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
(Görüntülü) Yeni 4 Eylül Stadı 37 gün sonra Sivasspor-Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yeni 4 Eylül Stadı 37 gün sonra ...
Sivas 4 Eylül Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı
YEREL HABERLER Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na ...
Sivasspor Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor Beşiktaş maçına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.