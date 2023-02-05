Yıldız Dağı'nda sömestir tatilinin keyfini çocuklar çıkardı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sezonu suni karlama çalışmasıyla açan Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yarı yıl tatilinde çocukları ağırladı.

Kuraklık nedeniyle sezonu sömestr tatilinin başında açan ve suni karlama çalışmasıyla yarıyıl tatiline yetiştirilen kayak merkezini iki hafta boyunca ziyaret eden çocuklu aileler, kayak pistleri, buz parkı, bungalov evler, otel ve sosyal tesislerde eğlendi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Buruciye AŞ Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan kayak merkezinin, pistler, buz parkı, bungalov evleri, sosyal tesisleri ve kamp eğitim projeleriyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

- "Sezonu en erken açan kayak merkezlerinden biri olduk"

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da bazı kayak merkezlerinin kuraklıktan dolayı sezonu açamadığını, bir kısmının da çok geç açtığını belirten Altun, "Bu dönemde suni karlama çalışmalarıyla Türkiye'de sezonu en erken açan kayak merkezlerinden biri olduk. Sömestir tatilinin başında merkezimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Merkezin açılmasıyla hem günübirlik hem de konaklama anlamında çok ciddi ilgiyle karşılaştık." dedi.

Altun, merkezde Uluslararası Kayak Federasyonundan onaylı 3 kayak pistinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun dışında kapalı buz pistlerimiz de var. Gelen misafirlerimiz hem çocuk oyun alanlarında hem de bu pistlerde zaman geçirebilmekte. Türkiye'nin en uzun kızak pistlerinden biri de merkezimizde bulunmakta. Günübirlik ziyaretçilerimiz çocuklarıyla buralarda çok keyifli zaman geçiriyor." diye konuştu.

Sayısı 25'i bulan bungalov evlerin de kayak merkezinin cazibesini artırdığını vurgulayan Altun, alttan ısıtma sistemi ve şömineli soba sayesinde buralarda kalan ailelerin, doğayla baş başa keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

- Çocuklar kayak yaparak stres atıyor

Sömestr tatilini eşi ve kızıyla kayak merkezinde geçiren Sümeyye Bayiskit ise "Kızım snowboard sporu ile uğraşıyor. Yarıyıl tatilinde kar yağışını değerlendirdik. Hem burada kursunu alıyor hem de bu güzel havayı değerlendiriyoruz." dedi.

Merkezde snowboard kursu gören 7 yaşındaki Fatma Sena Bayiskit de kayak yaparak karın keyfini çıkardığını aktardı.

11 yaşındaki Belinay Aydoğdu ise kayak yapmaktan keyif aldığını, yarıyıl tatilini merkezde geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

15 yaşındaki Kadir Çetin de tatilde kayak yaparak stres attığını ve bu şekilde ikinci yarıyıla hazırlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.