Sivas Ziraat Odası Başkanlığına Çetindağ yeniden seçildi

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SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Çetindağ yeniden seçildi.

Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda Hacı Çetindağ, Recep Ateş ve Rüştü Temel'in listeleri yarıştı.

206 delegenin oy kullandığı seçimde Çetindağ 107, Recep Ateş 69, Rüştü Temel ise 29 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Çetindağ, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine tekrar görevi layık gören çiftçilere teşekkür etti.

Çiftçilere, vatana ve millete daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Çetindağ, "Sizin aracılığınızla bizlere oy veren çiftçilerimize ve delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız tarım ve hayvancılığın gelişmesi. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.





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