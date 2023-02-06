Sivas'ta kar nedeniyle eğitime yarın da ara verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

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