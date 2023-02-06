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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valiliği, kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı

AA

Sivas Valiliği, kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, sosyal medyada kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, kentte çeşitli saatlerde deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada "Yaşanan süreçle alakalı gerekli ve doğru bilgilendirmeler, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu hesaplar dışındaki haber ve paylaşımları lütfen dikkate almayınız." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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