Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan mesajda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Mesajda, "Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Eyüp Türkaslan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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