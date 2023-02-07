Sivas'tan deprem bölgesine giden ekipler Malatya'da baba ve oğlunu enkazdan kurtardı

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Sivas'tan Malatya'ya giden ekip, binanın enkazından baba ve 4 yaşındaki oğlunu sağ çıkardı.

Sivas Belediyesinden alınan bilgiye göre, Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesinde yıkılan Kasapoğlu Apartmanı'nın enkazından ses duydu.

Sesin geldiği alana yoğunlaşan ekipler, enkazda kalan Mehmet Tekeş ve oğlu Miran Tekeş ile iletişim kurdu.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından baba ile 4 yaşındaki oğlunu enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

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