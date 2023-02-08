Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için mahalle fırınlarında ekmek pişiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde gönüllü kadınlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde mağdur olan vatandaşlar için mahalle fırınlarında ekmek yapıyor.

Hafik Belediyesinin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.

Gönüllü kadınlardan Dürdane Güven, AA muhabirine, deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekmek pişirdiklerini belirterek, "Gönüllerimiz onlarla beraber. Hepimiz gönüllü olarak mahalle fırınlarımızda ekmek yapıyoruz. İnşallah tez günde Allah’ım yardım eder onlara. Biz de elimizden geldiğince depremzedelere yardım edeceğiz inşallah." dedi.

Depremzedeler için imece usulü çalıştıklarını dile getiren Mevlüde Kayış ise "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Hafikli kadınlar olarak bir araya geldik. Kimimiz odun getirdi, kimimiz un. El birliğiyle ekmek yapıp göndermeye çalışıyoruz. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kudret Çaldıran da kalplerinin deprem mağduru vatandaşlar ile birlikte attığını kaydederek, "Fırınlarda depremzedelere ekmek yapıyoruz. Onlara yardımcı olmak bize gurur veriyor. Allah herkesin hayrını kabul etsin, kardeşlerimize yardımcı olsun. Kurban olduğum Allah’ım bu soğuktan onları korusun." ifadelerini kullandı.

Mahalle fırınlarında yapılan ekmekler belirli aralıklarla deprem bölgelerine gönderilecek.

Öte yandan, ilçede toplanan yardım malzemeleri de 2 kamyona yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.