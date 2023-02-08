Sivas'a getirilen 50 depremzede yaralıdan 22'si taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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SİVAS (AA) - Sivas'a getirilen 50 depremzede yaralıdan 22'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 50 kişinin hastanelerine getirildiğini söyledi.

Doğan, "18 yaralıyı servislere yatırdık, 22'sini taburcu ettik. 10 yaralının tedavisi acil serviste devam ediyor. Hastane olarak hazırız, doktorlarımızı alarma geçirdik. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkmaya çalışacağız." dedi.

Yaralılardan 8'inin çocuk olduğunu aktaran Doğan, "Toplam 8 çocuk var, 2’si yoğun bakımda. 2 çocuk da refakatçisi olmadan ambulansla getirildi. İlgili kurumlara bildirdik." diye konuştu.

Doğan, yaralıların ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’dan getirildiğini sözlerine ekledi.

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