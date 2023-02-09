Sivas'ta 219 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce kar ve tipi nedeniyle kapanan 913 köy yolundan 694'ü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Ulaşım sağlanamayan 219 köy yolunda, 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kar yağışının sona erdiği kent merkezinde ise kar kalınlığı 32 santimetre ölçüldü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, binaları çatıları ve balkon kenarlarında uzun buz sarkıtları oluştu.

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