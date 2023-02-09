Sivas'ta karla mücadele ekipleri diyabet hastası için seferber oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde diyabet hastası 80 yaşındaki Ekrem Koyuncu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmandede köyü Kışla mezrasından hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, mezraya doğru harekete geçti.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra Koyuncu'nun evine ulaştı.

Koyuncu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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