Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren hasta için seferber oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kalp krizi geçirdiği bildirilen 57 yaşındaki Irza Erdoğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Canabdal köyü Güdül mezrasından hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, mezraya doğru harekete geçti.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra Erdoğan'ın evine ulaştı.

Ambulansta yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdoğan, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.







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