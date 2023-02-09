Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren hasta için seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren hasta için seferber oldu

AA

Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren hasta için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kalp krizi geçirdiği bildirilen 57 yaşındaki Irza Erdoğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Canabdal köyü Güdül mezrasından hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, mezraya doğru harekete geçti.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra Erdoğan'ın evine ulaştı.

Ambulansta yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdoğan, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'a getirilen 100 depremzede yaralıdan 66'sı taburcu edildi
YEREL HABERLER Sivas'a getirilen 100 depremzede yaralıdan 66'sı ...
Sivas'ta karla mücadele ekipleri diyabet hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta karla mücadele ekipleri diyabet hastası için ...
(Görüntülü)ASKER OĞULLARINI SURİYE?YE UĞURLAMAK İÇİN GİTTİKLERİ ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDE CAN VERDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ASKER OĞULLARINI SURİYE?YE UĞURLAMAK İÇİN ...
Asker oğullarını Suriye´ye uğurlamak için gittikleri Adıyaman'da depremde can verdiler
YEREL HABERLER Asker oğullarını Suriye´ye uğurlamak için gittikleri ...
Asker oğullarını ziyaret ettikleri Adıyaman'da depremde ölen karı koca Sivas'ta defnedildi
YEREL HABERLER Asker oğullarını ziyaret ettikleri Adıyaman'da ...
Sivas'ta 219 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 219 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım ...
Sivas'a getirilen 50 depremzede yaralıdan 22'si taburcu edildi
YEREL HABERLER Sivas'a getirilen 50 depremzede yaralıdan 22'si ...
(Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İLAYDA, MEMLEKETİ SİVAS&#039;TA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İLAYDA, ...
İlk depremden kurtulan 3 kişilik aile, ikincisinde enkaz altında kaldı
YEREL HABERLER İlk depremden kurtulan 3 kişilik aile, ikincisinde ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan üniversiteli İlayda, Sivas'ta toprağa verildi 
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan üniversiteli İlayda, ...
Sivas'ta kar nedeniyle 519 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar nedeniyle 519 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için mahalle fırınlarında ekmek pişiriyor
YEREL HABERLER Sivas'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için mahalle ...
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a vardı
YEREL HABERLER Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri ...
Sivas'tan deprem bölgesine giden ekipler Malatya'da baba ve oğlunu enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Sivas'tan deprem bölgesine giden ekipler Malatya'da ...
Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı ...
Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 3 ...
Sivas'ta kar nedeniyle 913 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar nedeniyle 913 köy yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.