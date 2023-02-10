Sivas'ta 86 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 219 köy yolundan 133'ü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Ulaşım sağlanamayan 86 köy yolunda, 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kar yağışının sona erdiği kent merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.





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