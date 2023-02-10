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Sivas'ta iki çocuğun depremzedelere odun bağışı yürekleri ısıttı

AA

Sivas'ta iki çocuğun depremzedelere odun bağışı yürekleri ısıttı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde akraba iki çocuk, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yakacak yardımına, evlerinden el arabasıyla taşıdıkları odunla destek oldu.

İlçede kaymakamlık ve belediye organizasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı iller için yakacak yardımı kampanyası düzenlendi. İlçe halkının desteğiyle deprem bölgesine gönderilmek üzere iki kamyon odun toplandı.

İlçede yaşayan akraba iki ailenin çocukları 11 yaşındaki Esad Emir Pekgöz ile Abdul Samet Pekgöz de evlerinden getirdikleri odunları el arabasıyla kamyonların bulunduğu alana getirdi.

Esad Emir Pekgöz, camideyken kampanya için duyuru yapıldığını belirterek, "Hemen Abdul Samet'e haber verdim ve beraber evlerimizden odun aldık. Çuvallara doldurduğumuz odunları el arabasıyla yüklemenin yapılacağı kamyonların yanına getirdik. Birkaç kez bu şekilde odun getirdik. Babam bu yaptığımızı duyunca gururlandı, o da bize yardımcı oldu." dedi.

Abdul Samet Pekgöz de "Esat bana söyleyince hemen harekete geçtik. İlk planda bir çuval o hazırladı bir çuval ben hazırladım. Şimdi bir sefer daha yaptık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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