Kendilerini depremzede gibi gösterip yardım toplayan 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendilerini depremzede gibi gösterip yardım toplayan 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı

AA

Kendilerini depremzede gibi gösterip yardım toplayan 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı

SİVAS (AA) - Depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendilerini depremzede olarak tanıtıp, dağıtılan yardım malzemelerini topladıkları öne sürülen 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı.

Gürün Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Elbistan'da kendilerini depremzede gibi göstererek, dağıtılan yardım malzemelerini toplayıp bir araca yükledikten sonra Gürün'e geldikleri iddia edilen M.K. ve M.K.İ, polis ekiplerince yakalandı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, "Asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Sivasspor, "Asrın felaketi"nden etkilenen ...
Depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişi, Sivas'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 ...
Sivas'ta iki çocuğun depremzedelere odun bağışı yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Sivas'ta iki çocuğun depremzedelere odun bağışı ...
Malatya'da eksi 15 derecede can kurtarma seferberliği
YEREL HABERLER Malatya'da eksi 15 derecede can kurtarma seferberliği
Sivas'ta 86 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 86 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım ...
Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren hasta için seferber oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta karla mücadele ekipleri kalp krizi geçiren ...
Sivas'a getirilen 100 depremzede yaralıdan 66'sı taburcu edildi
YEREL HABERLER Sivas'a getirilen 100 depremzede yaralıdan 66'sı ...
Sivas'ta karla mücadele ekipleri diyabet hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta karla mücadele ekipleri diyabet hastası için ...
(Görüntülü)ASKER OĞULLARINI SURİYE?YE UĞURLAMAK İÇİN GİTTİKLERİ ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDE CAN VERDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ASKER OĞULLARINI SURİYE?YE UĞURLAMAK İÇİN ...
Asker oğullarını Suriye´ye uğurlamak için gittikleri Adıyaman'da depremde can verdiler
YEREL HABERLER Asker oğullarını Suriye´ye uğurlamak için gittikleri ...
Asker oğullarını ziyaret ettikleri Adıyaman'da depremde ölen karı koca Sivas'ta defnedildi
YEREL HABERLER Asker oğullarını ziyaret ettikleri Adıyaman'da ...
Sivas'ta 219 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 219 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.